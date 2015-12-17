Росія активізувала повітряну розвідку - прикордонники

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

«Впродовж тижня зберігалася тенденція до збільшення фактів ведення повітряної розвідки російсько-терористичними військами як навпроти ділянок українсько-російського кордону, так і в зоні АТО і на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом»,- сказав Слободян.

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За його словами, впродовж тижня, з 10 грудня в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень та на адмінмежі прикордонники зафіксували 21 безпілотний літальний апарат, 14 випадків польотів вертольотів Мі-8, та один випадок польоту літака Су-24 РФ.

«Зокрема, 5 БПЛА та політ одного літака Су-24 були зафіксовані вчора. Літак рухався вздовж адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом без її перетину»,- додав Слободян.