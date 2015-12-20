З'явилось відео 4-годинного обстрілу околиць Мар'їнки бойовиками
14:00, 20 грудня 2015Війна
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Прес-центр АТО оприлюднив відео, яким засвідчив обстріли позицій українських військових бойовиками в околицях Мар'їнки.
REUTERS
Зазначається, що обстріл відбувся 18 грудня о 19.20.
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"Бойове зіткнення тривало до 23.30. Злочинці чотири рази просили перемир'я, проте кожного разу його грубо порушували. Унаслідок обстрілів злочинці знищили будинок мирних мешканців населеного пункту", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше сьогодні у штабі АТО повідомили, що ситуація у зоні АТО загострилася: бойовики 63 рази накривали вогнем позиції українських військових.
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