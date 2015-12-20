Ситуація у зоні АТО загострилася: бойовики 63 рази накривали вогнем позиції українських військових

Це свідчить про певне зростання кількості збройних провокацій з їхнього боку, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"З 18 години вчорашнього дня і до опівночі під прицільний вогонь загарбників зі стрілецької зброї знову потрапили наші позиції біля Красногрівки, з гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля Гранітного, з автоматичних станкових гранатометів та снайперської зброї НЗФ обстрілювали українських воїнів в районі Луганського, що за 15 кілометрів від Горлівки", - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, противник вів неприцільний провокаційний вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів у бік позицій українських військових у Пісках, Опитному, в районі Авдіївки, Майорська, Зайцевого, Луганського тощо.

На Луганщині противник двічі бив з гранатометів по українських позиціях неподалік міста Щастя.

"З початку цієї доби зафіксовано 11 випадків застосування зброї проросійськими НЗФ. Біля тимчасово окупованого Донецька під вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів потрапили наші позиції в районі Пісків та околиці Авдіївки, біля Горлівки - Майорськ та Луганське", - наголосили у штабі АТО.

Зазначається, що бійці АТО вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись домовленостей.