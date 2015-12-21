Неподалік Троїцького сили АТО відбили наступ бойовиків

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Неподалік Троїцького в Луганській обласиті, відбулось бойове зіткнення із малочисельною групою бойовиків, яке тривало впродовж години. Нападники отримали впевнену відсіч та змушені були відступити", - йдеться в повідомленні.

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В районі Станиці Луганської, вдруге за минулу добу, бойовики застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібром 120 мм.

Використання загарбниками 82-мм мінометів зафіксовані біля Зайцевого, що на околиці Горлівки, та біля тимчасово окупованого Донецька - по українських позиціях на околиці Красногорівки.

"Також по наших позиціях на підступах до Красногорівки ворог гатив з озброєння танку", - зазначили в прес-центрі АТО.

Зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики методично продовжують обстрілювати Піски, Опитне та Авдіївку.

Також в прес-центрі повідомили, що біля Горлівки цієї ночі під вогнем агресора з автоматичних станкових гранатометів опинились Майорськ та Луганське. По позиціях сил АТО біля Новгородського ворог бив зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, озброєння БМП, а також там працював снайпер.

"Загалом, впродовж минулої доби бандити 57 разів порушили умови припинення вогню в зоні АТО. З початку цієї доби з гранатометів та стрілецької зброї противник близько п’яти разів відкривав вогонь в бік наших воїнів у районі Пісків", - підсумували в прес-центрі.