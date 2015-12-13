Бойовики здійснили прицільний обстріл позицій сил АТО на підступах до Маріуполя - штаб

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, вночі російсько-терористичні війська продовжували провокувати наших захисників на порушення умов припинення вогню, подекуди застосовуючи і заборонене озброєння.

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Як зазначається, після опівночі найманці кремля знову прицільно били з гранатометів по наших позиціях в районі Широкиного, що на підступах до Маріуполя.

Окрім того, за даними прес-центру, неприцільні обстріли зі стрілецької зброї були зафіксовані біля Майорська, що на Артемівському напрямку, та неподалік тимчасово окупованого Донецька - в Пісках.

«Застосували бандити й заборонений Мінськими домовленостями 120-мм міномет, в районі Зайцевого», - наголосили у прес-центрі.

Всього в ніч з суботи на неділю загарбники понад 20 разів порушували умови припинення вогню.

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«В свою чергу, наші воїни неухильно дотримуються взятих на себе зобов’язань із деескалації конфлікту без застосування зброї. І відкривають вогонь у відповідь лише у разі прямої загрози для їхнього життя та життя мирних мешканців, використовуючи при цьому виключно незаборонене озброєння», - підкреслюється у повідомленні.