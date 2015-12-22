Бойовики на танках зайняли Комінтернове, штаб АТО називає "провокацією"

Про це речник прес-центру штабу АТО Антон Миронович повідомив в ефірі телеканалу "112. Україна".

"Сьогодні зранку підрозділ незаконних збройних формувань чисельністю до посиленої роти увійшов до Комінтернового, що перебуває у "сірій зоні". За нашими даними, у них є бронетехніка, танки, а також інше озброєння, яке заборонено Мінськими домовленостями", - повідомив речник.

За його словами, у терміновому порядку відповідна інформація була передана моніторинговій місії ОБСЄ, а також до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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Миронович підкреслив, що такі дії бойовиків "є черговою масштабною провокацією проти сил АТО".

"Таким чином вони хочуть спровокувати нас на якісь відповідні дії. Можливо, на визволення цього населеного пункту, застосування важкого озброєння. Тим не менш, сили АТО зараз перебувають на своїх позиціях, спостерігають, що там відбувається наразі. Ми всі сподіваємось, що це буде вирішено мирним шляхом. Наразі там працюють представники ОБСЄ спільно з координаційним центром", - додав він.

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Миронович також зауважив, що кількість бойовиків, що увійшли до Комінтернового, за даними української розвідки, становить близько 100 осіб.

"Також там, можливо, є до 5 танків та понад 5 БТРів", - зазначив він.

Як повідомляє маріупольський новинний сайт 0629, цю інформацію підтвердили місцеві жителі. За їх словами, у Комінтернове зайшла "рота ДНР" з бронетехнікою, розсередившися селом. Інше джерело повідомило, що "близько 50 осіб на БМП прибули до селища, можливо з мінометами, шукають будинки, куди можна заселитися."

Як зазначає видання, жителі Комінтернового побоюються бойових зіткнень на території населеного пункту й просять у протиборчих сторін вирішувати питання шляхом переговорів.

Зазначимо, що Комінтернове знаходиться на відстані всього 10 кілометрів від найближчої житлової забудови Маріуполя - мікрорайону Східний, що був обстріляний з численими жертвами 24 січня цього року.

Після цього в результаті наступу українських сил було, зокрема, звільнене й Комінтерного, але фактично згодом воно опинилося у "сірій зоні", не підконтрольній повністю жодній зі сторін.