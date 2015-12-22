Бойовики "ДНР" запевняють, що не захоплювали Комінтернове
"Міноборони ДНР" спростувало інформацію про захоплення бойовиками села Комінтернове біля Маріуполя.
Про це повідомив один із сайтів терористів.
"Заяви українських засобів масової інформації про захоплення силами "ДНР" села Комінтерново, яке розташоване в буферній зоні, - чергова зухвала брехня і провокація", - стверджує представник бойовиків.
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Раніше УНІАН повідомляв, що близько 100 бойовиків терористичної організації "ДНР" разом з танками і БТРами увійшли до села Комінтернове, що поблизу Маріуполя.
"Сьогодні вранці підрозділ незаконних збройних формувань чисельністю до посиленої роти увійшло в Комінтернове, що перебуває в "сірій зоні". За нашими даними, у них є бронетехніка, танки, а також інше озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями", - повідомив речник штабу АТО Антон Миронович.