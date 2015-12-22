Бойовики "ДНР" запевняють, що не захоплювали Комінтернове

Про це повідомив один із сайтів терористів.

"Заяви українських засобів масової інформації про захоплення силами "ДНР" села Комінтерново, яке розташоване в буферній зоні, - чергова зухвала брехня і провокація", - стверджує представник бойовиків.

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Раніше УНІАН повідомляв, що близько 100 бойовиків терористичної організації "ДНР" разом з танками і БТРами увійшли до села Комінтернове, що поблизу Маріуполя.

"Сьогодні вранці підрозділ незаконних збройних формувань чисельністю до посиленої роти увійшло в Комінтернове, що перебуває в "сірій зоні". За нашими даними, у них є бронетехніка, танки, а також інше озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями", - повідомив речник штабу АТО Антон Миронович.