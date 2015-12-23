Посол України в ООН озвучив кількість миротворців, необхідних для розгортання місії на Донбасі

Відповідаючи на питання про можливість скерування миротворчої місії ООН на Донбас, він зазначив, що для цього потрібно щонайменше 25 тис. військових, передає "Європейська правда".

"За мінімальними підрахунками, для охоплення окупованих або неконтрольованих частин території України потрібно було б розгорнути десь 25 тисяч військових", – розповів Єльченко.

Він також повідомив, що розгортання такої місії пов'язано зі значними витратами.

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"Це мільярди доларів на рік", – зазначив посол.

Більше того, реалізація такої ідеї, на думку дипломата, є проблематичною через позицію Росії, яка "напевно, ветувала б" її. Крім того, Єльченко повідомив, що інші постійні члени РБ ООН не в захваті від цієї ідеї.

Раніше Порошенко заявляв, що Україна постійно буде піднімати питання про введення на Донбас миротворців на базі рішення Ради безпеки ООН для ефективного виконання Мінських угод.