Порошенко: Україна постійно порушуватиме питання про введення на Донбас миротворців

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час спільної прес-конференції з президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером в ході робочого візиту до Королівства Бельгія.

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"Україна постійно тепер буде піднімати питання або про запровадження миротворців на базі рішення Ради безпеки ООН для ефективного виконання "Мінська"..., або пропозицій в використанні спеціальної місії Європейського Союзу, яке ми також будемо просити винести на обговорення країн ЄС”, - сказав він.

При цьому Порошенко знову підкреслив, що миротворці не є альтернативою, а мають допомагати втіленню у життя положень Мінських угод.

Довідка УНІАН. 18 лютого РНБО України ухвалила рішення звернутися до ООН і ЄС з проханням про розгортання в Україні операцій з підтримання миру. На думку членів РНБО, миротворча місія ООН повинна бути розміщена уздовж лінії розмежування на Донбасі і неконтрольованих ділянок державного кордону з РФ.

На думку Порошенка, найкращим форматом для України буде базування поліцейської місії Євросоюзу, яка працюватиме на підставі рішення Ради безпеки ООН.

Згодом Київ передав Брюсселю звернення до Ради Європейського Союзу з проханням розглянути можливість розгортання міжнародної місії з підтримки миру і стабільності на Донбасі.

21 квітня генсек ООН під час телефонної розмови з президентом України Порошенко підкреслив, що розміщення миротворчої місії з мандатом організації на Донбасі залежить від рішення Ради безпеки ООН.

25 червня президент підписав закон щодо перебування в Україні миротворців.