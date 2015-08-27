Порошенко: Україна постійно порушуватиме питання про введення на Донбас миротворців
Україна постійно порушуватиме питання про введення на Донбас миротворців на базі рішення Ради безпеки ООН для ефективного виконання Мінських угод.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час спільної прес-конференції з президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером в ході робочого візиту до Королівства Бельгія.
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"Україна постійно тепер буде піднімати питання або про запровадження миротворців на базі рішення Ради безпеки ООН для ефективного виконання "Мінська"..., або пропозицій в використанні спеціальної місії Європейського Союзу, яке ми також будемо просити винести на обговорення країн ЄС”, - сказав він.
При цьому Порошенко знову підкреслив, що миротворці не є альтернативою, а мають допомагати втіленню у життя положень Мінських угод.
Довідка УНІАН. 18 лютого РНБО України ухвалила рішення звернутися до ООН і ЄС з проханням про розгортання в Україні операцій з підтримання миру. На думку членів РНБО, миротворча місія ООН повинна бути розміщена уздовж лінії розмежування на Донбасі і неконтрольованих ділянок державного кордону з РФ.
На думку Порошенка, найкращим форматом для України буде базування поліцейської місії Євросоюзу, яка працюватиме на підставі рішення Ради безпеки ООН.
Згодом Київ передав Брюсселю звернення до Ради Європейського Союзу з проханням розглянути можливість розгортання міжнародної місії з підтримки миру і стабільності на Донбасі.
21 квітня генсек ООН під час телефонної розмови з президентом України Порошенко підкреслив, що розміщення миротворчої місії з мандатом організації на Донбасі залежить від рішення Ради безпеки ООН.
25 червня президент підписав закон щодо перебування в Україні миротворців.