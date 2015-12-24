Аваков вимагає скликати РНБО через захоплення бойовиками трьох селищ

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"До ночі стало ясно, що це не епізод .. Спочатку здали Комінтерново, потім Заіченково і Водяне? А що далі? У день по українському селу? Мінський процес кажете? Геншабу видніше? (...) Необхідно терміново виробляти реакцію! Необхідно скликати РНБО", - наголосив Аваков.

До ночі стало ясно, що це не епізод .. Спочатку здали Комінтерново, потім Заіченково і Водяне? А що далі? У день по укра... Posted by Arsen Avakov on Wednesday, December 23, 2015

Читайте такожІнформація щодо захоплення бойовиками Водяного наразі перевіряється - прес-центр АТО

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, вранці 22 грудня бойовики проросійських незаконних збройних формувань чисельністю до однієї посиленої роти з бронетехнікою увійшли до н. п. Комінтернове, розташованого у «сірій зоні» біля Маріуполя.

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За інформацією штабу, на озброєнні бойовиків, крім стрілецької зброї і гранатометів, є бойові броньовані машини, можливо, танки та інше важке озброєння, використання якого заборонено Мінськими домовленостями.