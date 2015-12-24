Водяне бойовики не контролюють, а село Заїченко вони зайняли давно - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"За нашою інформацією, населений пункт Водяне не контролюється бойовиками. Вони його не займали. Що стосується населеного пункту Заїченко, то воно досить давно вже контролюється незаконними збройними формуваннями, і ми неодноразово фіксували факти обстрілів бойовиками наших позицій саме з цього населеного пункту", - наголосив він.

У свою чергу раніше сьогодні "Інформаційний спротив" повідомив, що "у зоні Комінтерново" (Водяне-Комінтернове-Заїченко) бойовики розширюють свою присутність, перекидаючи додаткові сили і здійснюючи інженерне обладнання місцевості.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, вранці 22 грудня бойовики проросійських незаконних збройних формувань чисельністю до одного посиленої роти з бронетехнікою увійшли до н. п. Комінтернового, який розташований у "сірій зоні" недалеко від Маріуполя. За інформацією штабу, на озброєнні бойовиків, крім стрілецької зброї і гранатометів, є бойові броньовані машини, можливо, танки та інше важке озброєння, використання якого заборонено Мінськими домовленостями.