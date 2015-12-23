"Повзуча" окупація Комінтернового: бойовики не випускають мирних жителів з населеного пункту

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

"Вчора людей випускали. Розпоряджалася всім жінка. Сьогодні ситуація змінилася, і командир інший. Людей не впускають і не випускають. Правда, поводяться коректно, не погрожують, не грубіянять. Кажуть, що ще два дні будуть блокувати в'їзд і виїзд. Потім, обіцяють, що ситуація зміниться", - зазначив Цаплієнко, посилаючись на слова місцевих жителів.

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Крім того, відповідаючи на питання, хто зайняв село, місцеві повідомляють, що росіян і бойовиків було приблизно однаково.

"З продуктами і водою погано. Дозволили ввезти в село тридцять буханок хліба", - наголосив журналіст.

Зазначається, що селяни просили загарбників залишити село, але ті відповідають, що "у них наказ".

Наш крайній блок пост перед Комінтернове. Зв'язалися з жителями села. Ось що вони розповідають. Вчора людей випускали. Ра... Опубліковано Andriy Tsaplienko23 грудня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, вранці 22 грудня бойовики проросійських незаконних збройних формувань чисельністю до однієї посиленої роти з бронетехнікою увійшли до н. п. Комінтернове, розташованого у «сірій зоні» біля Маріуполя. За інформацією штабу, на озброєнні бойовиків, крім стрілецької зброї і гранатометів, є бойові броньовані машини, можливо, танки та інше важке озброєння, використання якого заборонено Мінськими домовленостями.