У зоні АТО тривають обстріли, з опівночі - 5 провокацій

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.

"Близько 19.00 години незаконне збройне формування чисельністю до 30 осіб під прикриттям 82-мм мінометів намагалось порушити межі нашої оборони біля Майорська. В ході двогодинного бою нападники понесли втрати та відступили. В той самий час невелика група бойовиків здійснила схожу спробу на підступах до Мар’їнки. Також безрезультатно та з втратами у своїх лавах", - йдеться в повідомленні.

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"Впродовж ночі під вогонь НЗФ потрапили наші позиції біля Донецька та Горлівки. Бандити вели в бік наших воїнів прицільний та неприцільний вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів у районі Луганського, Троїцького, Майорська, Зайцевого, Новгородського, Мар’їнки та Опитного. Працювали й ворожі снайпери. Також підрозділи сил АТО біля Новгородського були прицільно обстріляні з озброєння БМП та зенітних установок. Біля Мар’їнки бандити били по наших позиціях із 82-мм мінометів", - наголосили у штабі.

У штабі повідомили, що з опівночі і до цього часу вже зафіксовано понад 5 збройних провокацій з боку російсько-терористичних бандформувань.