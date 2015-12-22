Біля Щастя і Мар'їнки сталися бойові зіткнення сил АТО з бойовиками

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "На цій же ділянці відбулось бойове зіткнення із ворожим підрозділом кількістю щонайменше 30 бойовиків. Підрозділи сил АТО прийняли бій та відтіснили ворога. Понісши втрати, бойовики відступили", - зазначається в повідомленні.

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Ще одне бойове зіткнення відбулось біля Щастя Луганської області. "Там група бойовиків налічувала щонайменше 10 чоловік, але результат бою для них не став інакшим. Забравши поранених та загиблих, нападники відійшли на свій вихідний рубіж", - повідомили в прес-центрі.

Крім того у прес-центрі підкреслили, що подовжились збройні провокації проти українських військових і на інших ділянках лінії розмежування. "Зокрема, противник продовжує обстріли в районі Пісків, Опитного, південніше Авдіївки. По Красногорівці окупанти вчора били із зенітних установок та 82-мм мінометів", - йдеться в повідомленні.

Також із мінометів калібру 82 мм бойовики обстрілювали опорні пункти сил АТО біля Зайцевого, що неподалік окупованої Горлівки. Окрім того, вони застосували гранатомети, стрілецьку зброю, а також заборонені Мінськими домовленостями 120-мм міномети та озброєння танків.

На Маріупольському напрямку противник вів вогонь з 82-мм мінометів в бік наших позицій біля Страрогнатівки.

"Загалом, впродовж минулої доби зафіксовано 39 випадків порушення проросійськими гібридними бандформуваннями умов припинення вогню, а також два бойові зіткнення. З опівночі бойовики вже 6 разів порушили режим тиші. Всі вони зафіксовані в районі Пісків, Опитного та Авдіївки, де ворог застосував стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем", - підсумували в прес-центрі.