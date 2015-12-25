Бойовики продовжують обстрілювати Водяне, місцеві мешканці ховаються у підвалах

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у соцмережі. "Близько 14.30 підзвітні російській владі бандформування знов вдарили по цьому населеному пункту з мінометів, зокрема, із заборонених", - йдеться у повідомленні.

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Так, зазначається, що обстріли із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів бойовики ведуть з напрямку селища Заїченко та з 82-мм мінометів - з району Комінтернового (за попередньою інформацією, не безпосередньо з селища).

Інформацію про обстріли підтверджують і самі мешканці Водяного, які "зараз змушені переховуватись у підвалах".

"Люди вважають, що таким чином загарбники намагаються помститись місцевим за вимушений вихід бандитів із Комінтернового. До слова, більшість жителів Водяного налаштовані проукраїнськи", - стверджується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні бойовики обстріляли селище Водяне під Маріуполем. У прес-центрі АТО повідомляли, що внаслідок обстрілу є можливі жертви серед мирного населення.