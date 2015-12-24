Бойовики "ДНР" і військові РФ повернулися до Комінтернового одразу після візиту ОБСЄ - журналіст

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Андрій Цаплієнко.

Він зазначив, що бойовики вийшли з н. п., щоб показати, що Комінтернове раніше не захоплювалося.

"А сотня озброєних людей, тим часом, пішла за Комінтернове. Але недалеко. Місцеві навіть показували ОБСЄ, в якому напрямку. Ті, зрозуміло, у звітах напишуть, що в селі озброєних не зустріли", - наголосив журналіст.

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Потім, коли спостерігачі ОБСЄ поїхали, приблизно о 14:30 в Комінтернове верхи на бронетехніці повернулася добре захована рота "ДНР" і РФ й знову закрила блокпост на Маріуполь.

"Добре, що до цього часу в село встигла проскочити машина з продуктами. Спектакль під назвою "Нас там немає" триває", - підсумував Цаплієнко.

Свежий разговор с Коминтерново. Дивные дела происходят в селе. Сегодня со стороны Донецка туда заехали наблюдатели ОБСЕ ... Опубликовано Andriy Tsaplienko 24 декабря 2015 г.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, вранці 22 грудня бойовики проросійських незаконних збройних формувань чисельністю до однієї посиленої роти з бронетехнікою увійшли до н. п. Комінтернове, який розташований у "сірій зоні" недалеко від Маріуполя. За інформацією штабу, на озброєнні бойовиків, крім стрілецької зброї і гранатометів, є бойові броньовані машини, можливо, танки та інше важке озброєння, використання якого заборонено Мінськими домовленостями.