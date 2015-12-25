В ОБСЄ закликали всі сторони на Донбасі дотримуватися режиму "тиші" під час новорічних свят

Як повідомляє прес-служба організації, Дачич нагадав, що 22 грудня усі сторони на зустрічі Тристоронньої контактної групи, що проходила під головуванням спеціального представника ОБСЄ Мартіна Сайдіка, узгодили питання про обмеження руху військ і техніки на Донбасі, починаючи з ночі 23 грудня і впродовж усього періоду новорічних свят.

Дачич закликав контрольованих Росією бойовиків та українських військових підтримати збереження миру під час свят.

“Усі сторони повинні дотримуватися режиму припинення вогню й утримуватися від насилля в ім’я родин, які бажають миру та гармонії впродовж святкового періоду”, - наголосив Дачич.

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У зв’язку з цим він заявив: “Я звертаюся із закликом від усього серця співпрацювати спільно заради миру, подумати про дітей та їхню радість, про чоловіків і жінок, які просто понад усе потребують трохи безпеки та захисту”.

Діючий голова ОБСЄ побажав усім щасливих свят.

“Нехай запанує мир”, - наголосив Дачич.

Як повідомляв УНІАН, Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі за участю представників України, Російської Федерації та ОБСЄ домовилася про повне припинення вогню на лінії зіткнення з 00.00 у ніч на 23 грудня.

Того ж дня бойовики з військовою технікою окупували селище Комінтернове, що неподалік Маріуполя, і продовжують обстрілювати українські позиції.