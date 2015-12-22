Контактна група домовилася про повне припинення вогню з 00.00 в ніч на 23 грудня

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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"Ключова проблема, яка досі залишається без вирішення, - це продовження обстрілів на лінії зіткнення. Саме тому є домовленості про повний й беззастережний режим тиші, починаючи з 00.00 у ніч із 22 на 23 грудня 2015 року. Ця ініціатива потрібна, в першу чергу, мирним жителям Донбасу, щоб вони могли в мирі зустріти Різдво Христове та Новий рік", - зазначила прес-секретар Кучми.