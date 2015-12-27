Бойовики відкрили вогонь із Комінтернового, обстрілявши сили АТО поблизу Талаківки

Наші позиції біля н.п. Зайцеве, що північніше Горлівки, ввечері бойовики інтенсивно обстрілювали з 82-мм мінометів, гранатометів, зенітних установок, озброєння БМП й танку. Є інформація про жертви серед місцевих мешканців, вона уточнюється, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Також п’ять разів із стрілецької зброї та гранатометів терористи прицільно гатили по українських воїнах на підступах до Мар’їнки. Для придушення вогневих точок противника сили АТО у відповідь змушені були відкрити вогонь на ураження з дозволеного озброєння.

Окрім того, з мінометів калібру 82 мм та СПГ загарбники прицільно обстріляли Новоселівку, зенітних установок та озброєння БМП – Троїцьке.

Читайте такожНа Донбасі бойовики хотіли відправити ОБСЄ по маршруту, який збирались обстріляти – штаб АТО

Зазначається, що не вщухали вчора звуки пострілів і на інших ділянках лінії розмежування. Бандити провокували наших воїнів на відкриття вогню у відповідь в районі Донецького аеропорту та північніше Горлівки, а з Комінтернового, яке вони зайняли днями, з мінометів та зенітних установок здійснили обстріл одного з наших опорних пунктів неподалік селища Талаківка.

За даними штабу, з опівночі проросійські гібридні озброєні банди вже сім разів відкривали вогонь в бік наших позицій.