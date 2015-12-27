Бойовики обстріляли Зайцеве, загинула мирна жителька – МВС

Про це повідомляє прес-служба МВС у Донецькій області.

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"Жінка, на вигляд 60-70 років, померла в результаті тілесних ушкоджень під час прямого влучення міни у її будинок", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, це сталося близько 20.00. Тіло загиблої доставлено до Дзержинська. Поліцейські встановлюють особу вбитої жінки.

Попередньо подію кваліфіковано за ч.3 ст.258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, станом на 18.00 26 грудня бойовики 21 раз обстріляли позиції сил антитерористичної операції. Також стало відомо, що вони намагались відправити мирного жителя по мінному полю.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 22 грудня Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилась про повне припинення вогню на лінії зіткнення з 00.00 у ніч на 23 грудня на період новорічних свят, однак терористи порушують режим тиші.