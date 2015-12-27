За добу в зоні АТО загинув один військовий, троє зазнали поранень

Про це під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«За добу, що минула, внаслідок бойових дій, на превеликий жаль, один український боєць загинув, ще троє наших військовослужбовців отримали поранення», - повідомив Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби бойовики 66 разів обстріляли позиції сил АТО.