За добу в зоні АТО загинув один військовий, троє зазнали поранень
13:23, 27 грудня 2015Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на сході України загинув один військовослужбовець, троє зазнали поранень.
REUTERS
Про це під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
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«За добу, що минула, внаслідок бойових дій, на превеликий жаль, один український боєць загинув, ще троє наших військовослужбовців отримали поранення», - повідомив Мотузяник.
Як повідомляв УНІАН, минулої доби бойовики 66 разів обстріляли позиції сил АТО.
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