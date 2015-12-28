У Донецькій області СБУ затримала поплічника Гіркіна (відео)

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Читайте такожКолишня дружина Гіркіна розповіла, як він розбагатів у ході війни на Донбасі

"Активний учасник терористичної організації "ДНР" у квітні минулого року в складі першої озброєної групи російських найманців і місцевого криміналітету штурмував Слов'янський міськвідділок міліції та інші будівлі органів влади. Протягом квітня-липня керував бандитами, які скоювали злочини в місті. Після звільнення Слов'янська від терористів разом з незаконними збройними угрупованнями бойовиків Гіркіна і Пономарьова втік до Донецька", - йдеться у повідомленні.

Нещодавно зловмисник, за даними СБУ, таємно повернувся в місто, переховувався від правоохоронців, однак був затриманий співробітниками спецслужби.