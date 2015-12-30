Доба в зоні АТО: 22 ворожих обстріли та повна тиша з опівночі - штаб

Станом на 6 ранку 30 грудня 2015 року в зоні АТО активність проросійських незаконних збройних формувань відчутно знизилась. Про це на сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

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"З 18.00 вчорашнього дня до опівночі зафіксовано 14 випадків застосування бойовиками зброї проти підрозділів сил АТО. Переважна більшість цих обстрілів – неприцільні", - йдеться у повідомленні.

Ввечері бандити відкривали прицільний вогонь із великокаліберних кулеметів по наших позиціях біля Новотроїцького, що 10 км північніше Волновахи. Біля тимчасово окупованого Донецька окупанти зі стрілецької зброї та гранатометів били по опорних пунктах сил АТО на підступах до Мар’їнки, а в районі Опитного активно працював ворожий снайпер.

Крім того, неприцільні постріли в бік українських позицій зафіксовані в районі Пісків, Опитного, Новгородського та Троїцького. Здебільшого зі стрілецької зброї та гранатометів.

"Всього, впродовж минулої доби загарбники 22 рази порушили режим "повної тиші". З початку цієї доби тихо. Підрозділи сил АТО вогонь у відповідь не відкривали", - підкреслили в штабі.

Нагадаємо, тристороння контактна група зі врегулювання на Донбасі домовилась про режим "повної тиші" в зоні АТО з 23 грудня. Проте бойовики продовжують порушувати його.