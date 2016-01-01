Новорічна ніч у зоні АТО: 15 ворожих обстрілів і заборонені види зброї

Бойовики на Донбасі продовжують порушувати Мінські домовленості і обстрілювати позиції українських військових. Про це прес-центр АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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Зокрема, вчора ввечері бойовики зі стрілецької зброї, автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 120 мм, які заборонені Мінськими домовленостями, прицільно били по українських захисниках біля Авдіївки.

З 82-мм мінометів терористи обстріляли позиції сил АТО у Пісках.

Також на Донеччині бойовики не припиняють здійснювати провокаційні обстріли з великокаліберних кулеметів та гранатометів біля Пісків, Опитного, Новгородського та Авдіївки.

На Луганщині з автоматичних станкових гранатометів бандити обстріляли українські позиції поблизу Щастя, стрілецької зброї – в районі Золотого. З початку цієї доби бойовики з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї прицільно гатили по наших позиціях на підступах до Мар’їнки.

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Окрім того, першого ж дня нового 2016 року бойовики інтенсивно, проте неприцільно били в районі Опитного, Пісків, Авдіївки, Новгородського, Луганського та Троїцького. Здебільшого ворог застосовував стрілецьку зброю, гранатомети та великокаліберні кулемети. З початку доби зафіксовано 15 епізодів порушення бойовиками умов припинення вогню.

"Бойовики проросійських незаконних збройних формувань, вочевидь, чекали на завершення терміну Мінських домовленостей. Не вплинули на загарбників навіть угоди в рамках перемовин Нормандської четвірки", - підкреслили у штабі АТО.

Впродовж доби, що минула, терористи 22 разивдались до збройних провокацій проти сил АТО.