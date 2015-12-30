Президент розповів про оборонні рубежі та опорні пункти армії на східному напрямку

На східному напрямку створено три оборонні рубежі, обладнано понад 410 ротних та взводних опорних пунктів, триває обладнання ще 70.

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з військовими – учасниками антитерористичної операції у місті Сєвєродонецьк Луганської області, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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«На східному напрямі створено три оборонні рубежі, обладнано понад 410 ротних та взводних опорних пунктів, триває обладнання ще сімдесяти», - зазначив він.

Зазначається, що протягом 2015 року до Збройних Сил України було поставлено понад 3600 одиниць нових та модернізованих зразків озброєння та військової техніки, близько 402 тисяч одиниць ракет і боєприпасів різного призначення.