У зоні АТО неспокійно: за добу бойовики 42 рази обстріляли військових з різної зброї

Як повідомляє перс-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, ввечері біля Маріуполя бойовики НЗФ прицільно обстріляли зі стрілецької зброї наші позиції в районі Сартани, а з великокаліберних кулеметів у Широкиному.

Північніше Горлівки загарбники били в бік українських воїнів, що несуть службу в районі Зайцевого, з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї. На цій же ділянці фронту бандити обстріляли з гранатометів наші опорні пункти біля Новгородського, з великокаліберних кулеметів – біля Артемового.

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Біля Світлодарська знову під вогнем ворожих гранатометів та автоматичної стрілецької зброї опинилось Луганське. Ще східніше окупанти з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї гатили по позиціях українських воїнів поруч із Троїцьким.

Не припиняються обстріли підрозділів сил АТО біля тимчасово окупованого Донецька. Зокрема, підконтрольні Росії бандформування зі стрілецької зброї та гранатометів б’ють по Пісках, Опитному та південніше Авдіївки.

Після опівночі бойовики вже двічі застосовували зброю проти наших вояків. А з 18.00 години вчорашнього дня таких випадків зафіксовано близько 20.