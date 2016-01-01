У Комінтерновому знаходяться перевдягнені у цивільне бойовики - Мотузяник
13:29, 01 січня 2016Війна
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У Комінтерновому поблизу Маріуполя бойовики перевдягаються у цивільну форму.
У Комінтерновому знаходяться перевдягнені у цивільне бойовики / youtube.com
Про це повідомив на брифінгу речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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"По Комінтерновому ситуація поки що не змінилася - там перебувають бойовики, переодягнені у цивільну форму. Ми на сторожі і чекаємо будь-яких провокацій з їхнього боку", - зазначив він.
Як повідомлялось, раніше спостерігачі ОБСЄ надали інформацію про наявність у районах Комінтернового, Калинівки, Перевальська та Новоамвросіївського забороненого Мінськими домовленостями озброєння – мінометів, танків, САУ та 220-мм РСЗВ "Ураган".
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