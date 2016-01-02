Під Горлівкою загинув боєць "Айдара" (фото)
10:26, 02 січня 2016Війна
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У зоні АТО під Горлівкою, що окупована бойовиками, загинув боєць батальйону "Айдар".
Фотоілюстрація / УНІАН
Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці у Facebook.
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01.01.2016 під Горлівкою загинув боєць батальйону "АЙДАР" Назар Голюк (з Нетішина Хмельницької області).Вічна пам"ять!Опубліковано Батальон "АЙДАР" 1 січня 2016 р.
Варто зазначити, що обставини загибелі не зазначені.
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