Під Горлівкою загинув боєць "Айдара" (фото)

У зоні АТО під Горлівкою, що окупована бойовиками, загинув боєць батальйону "Айдар".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter