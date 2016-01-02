Під Горлівкою загинув боєць "Айдара" (фото)

10:26, 02 січня 2016
Війна
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У зоні АТО під Горлівкою, що окупована бойовиками, загинув боєць батальйону "Айдар".

УНИАН

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці у Facebook.

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01.01.2016 під Горлівкою загинув боєць батальйону "АЙДАР" Назар Голюк (з Нетішина Хмельницької області).Вічна пам"ять!

Опубліковано Батальон "АЙДАР" 1 січня 2016 р.

Варто зазначити, що обставини загибелі не зазначені.

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