Минула доба обійшлася без втрат серед українських військових - Мотузяник

Про це повідомив речник Адміністрації Президента України з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу.

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"За добу, що минула, внаслідок бойових дій не загинув жоден український військовослужбовець і жоден не був поранений", - сказав він.

Мотузяник також зазначив, що обстановка на фронті залишалася незмінною – "бойові дії низької інтенсивності в ключових точках на лінії зіткнення".

За його словами, ворог дещо активізувався після 23 години 31 грудня. Речник нагадав, що противник послуговується московським часом, отже тоді бойовики вже "відсвяткували" настання Нового року.

Мотузяник зауважив, що на Маріупольському напрямку вчора було абсолютно спокійно. "В небі на висоті близько 1000 м тут було зафіксовано 2 польоти ворожих БПЛА"- додав речник.

Як повідомлялось, усього протягом минулої доби минула бандити 22 рази вдались до збройних провокацій проти сил АТО.