"Боєць загинув, але не під час бою": Лисенко прокоментував загибель "айдарівця"

Боєць "Айдару" Назар Галюк загинув на Донбасі.

Цю інформацію підтвердив речник Адміністрації Президента з питань АТО Андрій Лисенко, передає 5 канал.

Але він наголосив, що це сталося не через бойові дії.

Нагадаємо, раніше соратники бійця у соцмережах повідомляли, що Назар Галюк загинув під Горлівкою від кулі снайпера.

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"Дійсно, їхній боєць загинув, але він загинув не під час бою. Принаймні правоохоронці стверджують і зараз проводиться розслідування з цього приводу. Справа у тім, що за загибеллю або пораненням будь-кого при будь-яких умовах порушуються кримінальна справа. Якщо людина, дійсно, загинула під час бою, - одразу про це йде відповідний рапорт в штаб і про це ми повідомляємо", - повідомив Лисенко.

Раніше сьогодні в Адміністрації Президента повідомили, що протягом минулої доби на Сході не загинув жоден український військовий, але двоє отримали поранення.