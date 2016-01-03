За добу сили АТО не зазнали втрат унаслідок бойових дій

Про це на брифінгу заявив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

Він також поінформував, що вчорашня доба в районі проведення АТО минула дещо спокійніше, ніж попередні. Так, на Луганському та Маріупольському напрямках ворог не порушував режим тиші. Важке озброєння з боку НЗФ не застосовувалося.

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На Світлодарській дузі противник здійснив кілька дрібних провокацій на різних ділянках фронту від Троїцького та Луганського. При цьому ворог застосовував стрілецьку зброю, зокрема кулемети. На північних околицях Горлівки вчора було спокійно. Натомість у Новгородському активізувалися ворожі снайпери: протягом доби зафіксовано 3 таких випадки.

Також серію провокацій окупантів вчора було зафіксовано на схід та південь від Авдіївки, поблизу Опитного (з протилежного боку Донецької об’їзної дороги) та в Пісках. На цій ділянці фронту працюють ворожі снайпери.