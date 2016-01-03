Режим святкової "тиші" у дії: Впродовж доби бойовики вели хаотичні обстріли сил АТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

Так, ввечері бойовики вели неприцільний вогонь з великокаліберних кулеметів в бік наших позицій на межі Донецької та Луганської областей – в районі Миронівського та Троїцького. На тій же ділянці лінії розмежування сторін бойовики зі стрілецької зброї стріляли в напрямку Луганського.

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Окрім того, як зазначається, неподалік тимчасово окупованого Донецька, використовуючи стрілецьку зброю, загарбники били в бік опорних пунктів сил АТО біля Кам’янки, а великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів – в районі Опитного.

Після опівночі окупанти хаотично обстріляли зі стрілецької зброї наших воїнів біля Новгородського, що на північ від Горлівки.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ОБСЄ закликали усі сторони на Донбасі утримуватися від насилля під час новорічних та різдвяних свят.