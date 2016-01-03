У лікарні помер військовий, який дістав поранення на кордоні з Росією

Про це у неділю, 3 січня, на своїй сторінці у Facebook повідомляє начальник прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Луганській області Тетяна Погукай.

«2 січня до Станично-Луганського відділу поліції надійшло повідомлення медиків про те, що 1 січня до приймального відділення Станично-Луганської ЦРЛ було госпіталізовано військовослужбовця ЗСУ 1975 р.н. (діагноз - вогнепальне поранення черевної порожнини), який помер в лікарні від отриманого поранення», - йдеться у повідомленні.

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За даними Погукай, перевіркою встановлено, що поранення військовослужбовець отримав неподалік від с. Герасимовка Станично-Луганського району, поблизу кордону з РФ, під час патрулювання прикордонної ділянки.

Нагадаємо, прес-секретар Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу 2 січня повідомив про поранення 2 військових 1-2 січня.