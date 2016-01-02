За добу в результаті бойових дій в зоні АТО поранено двох військових - Лисенко
13:13, 02 січня 2016Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих серед українських військовослужбовців немає, двоє дістали поранення.
Боєць батальйону «Айдар» Назар Голюк загинув не в результаті бойових дій / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив прес-секретар Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
«За минулу добу в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій жоден український солдат не загинув, двоє дістали поранення», - сказав Лисенко.
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При цьому він зазначив, що боєць батальйону «Айдар» Назар Голюк, про смерть якого повідомлялося раніше, загинув не в результаті бойових дій.
Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, за добу на порушення домовленості про припинення вогню в період святбойовики 42 рази обстріляли українських військових.
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