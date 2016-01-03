На Донбасі загинув колишній боєць "Дніпра-1" (фото)
17:06, 03 січня 2016Війна
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2 січня 2016 року в зоні проведення АТО загинув Роман Бочаров ("Санта").
Роман Бочаров - уроженець Луганська / facebook.com/polk.dnipro1
Про це повідомив полк "Дніпро-1" на своїй сторінці у Facebook.
"В 2014 році він був командиром 2 взводу 5 роти, звідки пішов до 3 полку спецпризначення (ЗСУ)", - йдеться у повідомленні.
Стало відомо, що боєць народився в Луганську.
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