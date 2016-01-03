Бойовики обстріляли опорний пункт сил АТО біля Горлівки зі станкових гранатометів

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00.

Зазначається, що протягом сьогоднішнього дня фіксується значне зменшення збройних провокацій з боку проросійських незаконних збройних формувань.

З початку доби бойовики 6 разів порушували режим «повної тиші» в зоні проведення АТО.

Читайте такожНа Донбасі загинув колишній боєць "Дніпра-1" (фото)

Тричі по позиціях українських вояків у районі Опитного бойовики неприцільно били зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем.

"У першій половині дня бандити били в бік наших воїнів біля Новгородського, що недалеко від Горлівки, з автоматичного станкового гранатомета. Однак незабаром той же опорний пункт сил АТО прицільно обстріляв ворожий снайпер", - наголошується у повідомленні.