За перші дні року 13 бойовиків "ДНР" втекли з позицій у Донецькому аеропорту - АП

Про це під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНІАН.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, впродовж свят у лавах бойовиків спостерігається зниження дисципліни та погіршення психологічного стану бойовиків. За перші дні 2016 року 13 бойовиків зі складу так званого "11-го окремого мотострілецького полку" бандформування "ДНР", які дислокуються в Макіївці, втекли з позицій у Донецькому аеропорту", - сказав він.

Крім того, Лисенко зауважив, що на Луганському напрямку спостерігалася повна тиша, а на Донецькому бойовики обстріляли українські позиції неподалік Світлодарська, східніше Новгородського та в Донецькому аеропорту.

"Майже всі обстріли були неприцільними. Проте неподалік Новгородського знову працювали ворожі снайпери", - зазначив речник.

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Водночас, на Маріупольському напрямку, повідомив Лисенко, ворог порушив режим тиші у селищі Широкине.

"Бойовики двічі відкривали вогонь по наших позиціях із гранатометів. Обидва обстріли були прицільними, але нетривалими і шкоди нашим воїнам не завдали", - додав речник.

Також він зазначив, що поблизу селища Зоря на Донеччині було зафіксовано проліт одного безпілотного літального апарата бойовиків.

Крім того, відповідаючи на запитання щодо інформації Головного розвідуправління Міністерства оборони про приховування бойовиками танків і самохідних артустановок в районах Макіївки та Моспиного Лисенко зауважив, що "дійсно є інформація про те, що відбувається передислокація деяких підрозділів".

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"Деякі з підрозділів бойовиків відбувають на так звані "тренування" на полігони. Деякі, навпаки, з полігонів прибувають до переднього краю, ховають їх там від представників ОБСЄ. Є така інформація, дійсно, ми підтверджуємо. Відбувається маневрування", - сказав він.

Речник додав, що як правило, це відбувається у темну пору доби, щоб навіть місцеві мешканці не могли цього побачити.

"Тому що останнім часом... всі переміщення фіксуються навіть місцевими мешканцями на телефон і передаються через інтернет. Тому бойовики вже роблять свої переміщення, як правило, в темну пору доби", - зазначив речник.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 січня, ГУР МОУ повідомило, що бойовики в районах Макіївки та Моспиного переховують танки і САУ.

Згідно з повідомленням, представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ надана інформація про наявність у районах н.п. Макіївка та Моспине забороненого Мінськими домовленостями озброєння – танків і САУ.