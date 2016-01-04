Розвідка виявила в районах Макіївки і Моспиного танки та САУ бойовиків

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Супротивником скоєно 11 обстрілів зі стрілецької зброї і гранатометів, з них: п'ять – Троїцьке, Луганське, Новгородське (Слов'янський напрямок); чотири – шахта Бутівка, Дослідне (Донецький напрямок); два – Широкине (Маріупольський напрям)», - наголошується у повідомленні.

Представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ надана інформація про наявність у районах н. п. Макіївка і Моспине забороненого Мінськими домовленостями озброєння танків і САУ.

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Протягом доби зусилля бойовиків були зосереджені на: перегрупуванні/ротації підрозділів на Новоайдарському, Донецькому, Волноваському і Маріупольському напрямках; веденні розвідки сил АТО; підтримці угрупування російських окупаційних військ у готовності до негайного залучення; удосконалення навчальної матеріально-технічної бази.