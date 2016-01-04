Бойовики впродовж дня 10 разів обстрілювали позиції сил АТО – штаб

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«З початку сьогоднішньої доби бойовики 10 разів намагались спровокувати підрозділи сил АТО на порушення режиму «повної тиші», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що близько 9-ї ранку неподалік тимчасово окупованого Донецька противник впродовж півгодини прицільно гатив зі стрілецької зброї та гранатометів по наших позиціях в районі Опитного.

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«Ефективним вогнем зі стрілецької зброї по вогневих точках бандитів українські воїни змусили агресорів припинити обстріл. Там же бійців сил АТО намагався поцілити ворожий снайпер. Всі його спроби виявились безрезультатними», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ще один прицільний обстріл українських захисників ворог здійснив зі стрілецької зброї біля Мар’їнки.

Окрім того, у штабі заявили, що озброєнні злочинні угрупування самопроголошених республік вели неприцільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів в бік опорних пунктів сил АТО південніше Авдіївки та в районі Опитного.

На Луганщині та Маріупольському напрямку окупанти впродовж дня активності не проявляли, додали в прес-центрі.