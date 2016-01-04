Бойовики "ЛНР" погрожували спостерігачам ОБСЄ, які помітили розміщення важкого озброєння

Про це йдеться у звіті місії за період новорічних свят.

Зокрема, спостерігачі повідомляють, що 3 січня помітили дві 122-мм самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика", які знаходилися у нерухомому стані. Це озброєння було помічено в районі на північ від контрольованого бойовиками "ЛНР" селища Троїцького (31 км на південний захід від Луганська).

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Спостерігачі стверджують, що наявність такого озброєння в тому районі суперечить пов'язаним із відведенням важкого озброєння лініям.

Представники ОБСЄ зазначають, що згодом їм "озброєні члени "ЛНР" сказали покинути той район".

За словами представників ОБСЄ, бойовики "ЛНР" "погрожували відкрити вогонь по спостерігачах, якщо вони не підкоряться".

Окрім того, місія спостерігачів зафіксувала за межами визначених місць відведення та зберігання озброєння військову техніку, яка згідно з додатком до Комплексу заходів із виконання Мінських угод має бути відведеною та зберігатися в спеціальних місцях. Зокрема, на військовому полігоні поруч із контрольованим бойовиками села Круглик (31 км на південний захід від Луганська), місія нарахувала 25 танків (Т-64 та Т-72).

У селі Обільному (21 км на південний схід від Донецька), що контролюється у Донецькій області бойовиками "ДНР", представники ОБСЄ помітили 8 військових вантажівок "Урал", дві з яких тягнули 120-мм міномети. Спостерігачі ОБСЄ заявляють, що розміщення в тому районі озброєння порушує визначені Мінськими угодами місця для його відведення.

Також спостерігачі зафіксували за межами визначених ліній відведення 7 танків поруч з контрольованим з боку "ДНР" селом Тернове (57 км на схід від Донецька). На території, яка знаходиться під контролем уряду України, було помічено зенітну установку ЗУ-23-2, яка перевозилася на вантажівці в напрямку південного заходу до села Лебединське (16 км на північний схід від Маріуполя).