Місія ОБСЄ зафіксувала 10 озброєних бойовиків "ДНР" у Комінтерновому

Про це йдеться у звіті місії за період новорічних свят.

"3 січня Спеціальна моніторингова місія відвідала Комінтернове (23 км на північний схід від Маріуполя) та спостерігала приблизно 10 озброєних членів "ДНР"", - йдеться у звіті.

Зазначається, що кілька місцевих мешканців (чоловіків і жінок - людей старшого та похилого віку) наблизились доспостерігачів ОБСЄ і повідомили про обстріл селища 31 грудня 2015 року.

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У зв'язку з цим, представники моніторингової місії помітили три воронки та, проаналізувавши їх, дійшли висновку, що обстріл вівся з 82-мм мінометів.

Біля будинку, що знаходився неподалік спостерігачі помітили пошкодження воріт, огорожі та дерева. За оцінкою спостерігачів, пошкодження були спричинені від осколків та непрямого вогню, а рубці на дереві з'явилися нещодавно.

Один місцевий мешканець показав спостерігачам хвостову частину 82-мм міни, яка за його твердженнями, була видалена з однієї з воронок.

Також спостерігачі ОБСЄ заявили, що двоє бойовиків "ДНР" з'явилися та завадили місії відвідати район, розташований на схід від селища.