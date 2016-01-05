За добу в зоні АТО втрат серед українських військових не було

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу в результаті бойових дій жоден український солдат не загинув і не був поранений", - сказав він.

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Нагадаємо, за минулу добу бойовики на Донбасі здійснили 20 обстрілів українських позицій зі стрілецької зброї і гранатометів, і ситуація, за оцінкою розвідки Міністерства оборони, залишається складною.