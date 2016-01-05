Бойовики ховають заборонене озброєння біля Донецька, Стаханова та Лобачевого, ОБСЄ в курсі - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"Представникам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ надана інформація про наявність у районах Лобачеве, Стаханов та Донецьк забороненого Мінськими домовленостями озброєння танків, САУ і 122-мм РСЗВ "Град", - сказано в повідомленні.

У той же час представники розвідки зазначили, що ситуація на сході України залишається складною.

"Противник здійснив 20 обстрілів зі стрілецької зброї і гранатометів, з них: 7 – Луганське, Зайцеве, Новгородське (Слов'янський напрямок); 13 – Авдіївка, Опитне, Піски, шахта Бутівка, Мар'їнка (Донецький напрямок)", - йдеться в повідомленні.

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Розвідка зазначає, що протягом доби зусилля бойовиків були зосереджені: на посиленні передових підрозділів 1-го і 2-го армійських корпусів на Новоайдарському та Донецькому напрямках, підтримці угрупування російських окупаційних військ в готовності до негайного залучення, веденні розвідки українських позицій на Слов'янському та Маріупольському напрямках, фортифікаційному обладнанні переднього краю оборони на Сєвєродонецькому напрямку, підвищенні боєздатності, доукомплектуванні та логістичному забезпеченні з'єднань та частин 1-го і 2-го АК.

Також сказано, що в підрозділах бойовиків зафіксовані чергові факти порушення дисципліни і низького рівня морально-психологічного стану. Зокрема, стверджується, що "в одному з розважальних закладів Горлівки, під час святкування Нового Року, військовослужбовці 3-ї окремої мотострілкової бригади 1-го АК в стані алкогольного сп'яніння завдали тілесні ушкодження персоналу і матеріальний збиток закладу".

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В даний час командування бригади не володіє інформацією про місцезнаходження осіб, причетних до інциденту.

У зв'язку з цим відзначається, що під час перестрілки, яка виникла на грунті надмірного вживання алкогольних напоїв, був убитий військовослужбовець розвідувального підрозділу 9-го окремого мотострілецького полку (Новоазовськ) 1-го АК.

"За чотири дні 2016 року з артилерійських підрозділів 9-го окремого механізованого полку звільнені четверо військовослужбовців", - додали в Головному розвідуправлінні.