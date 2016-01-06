Турчинов назвав нову стратегію нацбезпеки РФ "порожнім" документом

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, Турчинов вважає нову стратегію нацбезпеки РФ, яку підписав президент Росії Володимир Путін 31 грудня 2015 року, «порожнім документом».

Разом з тим, секретар РНБО зазначив, що «російська загроза, на жаль, для нашої країни не порожня», і заявив, що «протидія російській агресії для нас залишається головним пріоритетом безпеки держави».

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Турчинов нагадав, що останню редакцію цього документа під назвою «Стратегія національної безпеки Російської Федерації до 2020 року» було прийнято ще в 2009 році, «хоча до 2020 року ця стратегія не дотягнула».

«Головний безпековий документ Росії переповнений пустопорожніми гаслами та саморекламою величі Росії та її керівництва. Під час ознайомлення зі стратегією складається враження, що її готували не фахівці безпекового сектору, а журналісти російського «Лайфньюз» після отримання «тринадцятої» зарплати», - зауважив секретар РНБО.

«Що важливо, вперше з часів СРСР у стратегії національної безпеки Путіна визначено головного ворога - США, що «протидіють самостійній зовнішній та внутрішній політиці Росії, прагнучи зберегти своє домінування в світі». В такому ж статусі «ворога» виписаний і Північноатлантичний альянс НАТО, «розширення якого, наближення його військової інфраструктури до російських кордонів створюють загрозу національній безпеці», - зазначив він.

Турчинов звернув увагу, що серед «головних друзів» РФ, визначених стратегією - Китай та Індія, які, на його переконання, «навряд чи підтримають Росію в її терористичних провокаціях та військових злочинах».

«Не забули в цьому документі і про Україну. За версією Кремля, в Україні відбувся «антиконституційний державний переворот». При цьому Захід та США створили «військовий конфлікт на сході України». Це, в свою чергу, відповідно до документу, створює загрозу для Росії у зв'язку із великою довжиною російсько-українського кордону», - заявив Турчинов.

Секретар РНБО підкреслив, що головним досягненням «у найкращих традиціях соцреалізму у стратегії визначено розвиток духовності Російської Федерації».

«Відроджуються традиційні російські духовно-моральні цінності. У підростаючого покоління формується достойне відношення до історії Росії. Відбувається консолідація громадянського суспільства навколо загальних цінностей… таких як… повага сімейних і конфесійних традицій, патріотизму… Для протидії загрозам нацбезпеці Російська Федерація сконцентрує зусилля на укріпленні внутрішнього єднання російського суспільства…», - резюмував Турчинов.