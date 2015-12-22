Турчинов повідомив про дві спроби бойовиків прорвати оборону

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради нацбезпеки та оборони України, про це секретар РНБО Олександр Турчинов заявив на зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.

У ході зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію в Україні, питання реформування сектору безпеки та оборони і перспективи співробітництва між країнами.

На прохання посла Турчинов детально розповів про методи ведення Росією гібридної війни.

Також секретар РНБО наголосив, що російською стороною постійно зриваються Мінські угоди, "зокрема, щодня продовжуються обстріли українських позицій".

"Протягом останньої доби, крім обстрілів, відбулось два бойових зіткнення, під час яких підрозділи Збройних сил України зупинили спроби терористів прорвати нашу оборону", - повідомив він.

Турчинов зазначив, що вище політичне керівництво Російської Федерації руйнує систему колективної безпеки та нав'язує світові нову парадигму - сили та зброї.

Читайте такожТурчинов: РФ повинна перестати затягувати процес звільнення полонених

"Саме тому ми вважаємо, що санкції проти Росії не можуть бути тимчасовими", - додав він.

Також співрозмовники приділили увагу питанням реформування сектору безпеки і оборони України. За словами Гоф, Велика Британія готова допомагати Україні на цьому шляху, "надаючи експертну та технічну підтримку".

Крім того, посол наголосила, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну, "і це є нашим довготривалим зобов'язанням".

Читайте такожТурчинов: РФ повинна перестати затягувати процес звільнення полонених

"Сподіваємось, що Україна невдовзі стане процвітаючою країною, зберігши свою територіальну цілісність", - підсумувала вона.