Місія ОБСЄ помітила збільшення озброєних людей у Дебальцевому

Про це йдеться у звіті за 5 січня, опублікованому сьогодні.

"У контрольованому "ДНР" місті Дебальцеве (57 км на північний схід від Донецька) Спеціальна моніторингова місія спостерігала спокійну ситуацію, але збільшення присутності озброєних чоловіків", - йдеться у повідомленні.

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Представники ОБСЄ провели бесіди з мешканцями, кількість яких становила від 10 до 15 осіб. Ці люди стояли у черзі біля офісу. Співрозмовники повідомили, що вони стоять у черзі для отримання гуманітарної допомоги.

Окремо спостерігачі повідомили, що у порушення пов'язаних з відведенням важкого озброєння ліній, вони зафіксували поруч з Дебальцевим військову вантажівку, яка на буксирі тягнула невизначену 122-мм артилерійську установку.