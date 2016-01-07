За добу у зоні АТО поранено одного військовослужбовця

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу внаслідок бойових дій жоден воїн не загинув, але один боєць отримав поранення», - сказав Лисенко.

Він уточнив, що військового було поранено біля міста Мар'їнка під час обстрілів терористів.

Лисенко зазначив, що бойові дії у зоні АТО зараз продовжуються лише на Донеччині. «На Луганському напрямку триває затишшя, натомість на Донецькому бойові дії тривають по всій лінії фронту», - сказав речник АП.

Він повідомив, що найактивніші бойові дії точаться на Світлодарській дузі, в Горлівській агломерації та в районі Донецького аеропорту. Важке озброєння при цьому не застосовується.

Як повідомляв УНІАН, у різдвяну ніч бойовики у зоні АТО 51 раз обстріляли позиції українських бійців.