Бойовики "відсвяткували" різдвяну ніч 51 обстрілом сил АТО

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО про ситуацію станом на 6:00.

"Обстановка у зоні проведення АТО загострюється. В Різдвяну ніч бойовики проросійських НЗФ вчергове продемонстрували своє справжнє ставлення до будь-яких християнських цінностей. Загарбники встановили справжній післяноворічний рекорд із кількості порушень режиму "повної тиші". Виконуючи вказівки свої господарів з Москви, противник 51 раз застосовував зброю проти українських захисників", - сказано у ньому.

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Зокрема, бойовики відкривали прицільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів в районі Мар'їнки, зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів - біля Верхньоторецького. З такого ж озброєння вони двічі били по українських позиціях біля Гранітного, що на Маріупольському напрямку.

Зазначається, що, крім того, проросійські гібридні бандформування провокували сили АТО на відкриття вогню у відповідь на околицях Горлівки. Зокрема, використовуючи великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, терористи били в напрямку Майорська, Зайцевого та Новгородського.

Крім того, повідомляється, що "українських захисників на підступах до Авдіївки невігласи обстріляли з гранатометів та стрілецької зброї". З такої ж зброї окупанти гатили в бік Пісків та Опитного.

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"З початку цієї доби поціновувачі "руського міра" вже близько 10 разів відкривали вогонь в бік наших воїнів. Зокрема, зі стрілецької зброї прицільно в районі Новгородського. Турбуючий вогонь з гранатометів, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів окупанти вкотре вели в районі Донецького аеропорту та знову північніше Горлівки", - сказано в повідомленні.

Зокрема, після опівночі декілька мін зі 120-мм мінометів, застосування яких заборонене Мінськими домовленостями, розірвались неподалік позицій сил АТО біля Зайцевого.