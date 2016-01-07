Терористи накопичили бронетехніку та озброєння на кількох напрямках - Міноборони

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони, обстановка вздовж лінії розмежування сторін в зоні АТО суттєво загострилась і має тенденцію до погіршення.

"Святвечір приніс рекордну кількість обстрілів з початку 2016 року. Всі спроби зупинити зухвалі провокації бойовиків через представників російської сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) були марними", - йдеться у повідомленні.

За таких умов керівник української сторони СЦКК звернувся до керівництва донецького офісу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ "із закликом довести до "керівництва" окремих районів Донецької області, що українська сторона не збирається залишати безкарними цинічні провокативні обстріли позицій військовослужбовців Збройних сил України" та у разі продовження бойовиками вогню буде змушена використати всі наявні засоби для знешкодження вогневих точок противника. Зазначається, що лише після такого попередження вогонь бойовиків вдалося зупинити.

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"Водночас проросійські бойовики не відмовилися від намірів подальших збройних провокацій. За наявною інформацією, на ранок 7 січня незаконні збройні формування здійснили суттєве накопичення броньованої техніки та озброєння на кількох напрямках, що свідчить про їх наміри розпочати масовані провокаційні дії проти українських військовослужбовців із застосуванням танків та артилерійських систем, які, відповідно до Мінських домовленостей, мали б бути давно відведені від лінії розмежування", - заявило Міноборони.

Виходячи із ситуації, що склалася, керівник української сторони СЦКК був змушений попередити представників російської сторони СЦКК та СММ ОБСЄ, що жодна масована збройна провокація бойовиків незаконних збройних формувань не залишиться без адекватної відповіді підрозділів Збройних Сил України із застосуванням всіх необхідних видів озброєння.

"Бойовики мають зрозуміти, що керівництво ЗС України не дозволить їм безкарно здійснювати провокаційні обстріли українських позицій та піддавати ризику життя наших військовослужбовців та мирних мешканців. Вся відповідальність за загострення ситуації та подальшу ескалацію збройного конфлікту буде покладена на так званих "керівників" ОРДО/ОРЛО та їхніх російських спонсорів", - підкреслили у Міноборони.

Як повідомлялося, за даними штабу АТО, у різдвяну ніч бойовики у зоні АТО 51 раз обстріляли позиції українських бійців.

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