Під Зайцевим під час мінометного обстрілу поранено військовослужбовця - АП

Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, одного українського військового було поранено. Він отримав осколкове поранення під Зайцевим внаслідок обстрілу з міномета", - сказав Лисенко.

Як повідомлялося, сьогодні вночі бойовики з 82-мм мінометів гатили по позиціях ЗСУ, які розташовані на північній околиці Лебединського, що неподалік Маріуполя. Всього злочинці випустили не менше 12 мін. З такого ж озброєння загарбники прицільно обстріляли один з українських опорних пунктів в районі Зайцевого.